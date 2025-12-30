Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak

İsrail, 27 aralık 2025 tarihinde, Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanımıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz. İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım. Bir tanesi Somali açıklarında diğeri ise Karadeniz'de görev yapacak. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Dünyanın 4. filosuna sahip olmuş bulunuyoruz.

UZAY LİMANI KURULACAK

Somali ile balıkçılık alanında iş birliğimiz yeni boyut kazandı. Somali Cumhuriyeti ile tarihi bir iş birliğini uzay alanında hayata geçireceğiz. Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan ulaşacak projeyi Türkiye Uzay Ajansı ile gerçekleştireceğiz. Tüm projeleri hayata geçirirken Kızılay, AFAD ve TİKA başta olmak üzere ilgili kuruluşlarımızla Somali'ye destek olacağız.

SOMALİLAND KARARINA SERT TEPKİ

Somali'nin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenlerin çeşitli sabotajlarına rağmen, Somali'de güvenlik açısından ciddi bir iyileşme sağlandı. İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez. Türkiye olarak Somali'nin yanındayız.

SOMALİ'NİN YANINDAYIZ

Somali'nin birlik ve muhafazası bizim için önemlidir. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netenyahu hükümeti şimdi de Afrika'yı istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD Trump'un konuya dair ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. İsrail'in Somaliland'u tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Somaliland bölgesinin geleceğine dair kararlar Somalililerin iradesini karşılayacak şekilde alınmalıdır. Somalili kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerine inanıyoruz."

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud basın toplantısında şunları söyledi:

: "Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlikle ilgili tehditlerle karşılaştığı bu dönemde biz Türkiye'nin, Türk milletinin desteğini hissettik"

- "Netanyahu'nun (Somali'nin toprak bütünlüğüne karşı) saldırgan tavrı kabul edilemez"

Önemli not: Türkiye 2024 yılının Aralık ayında, Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin çözümü için arabuluculuk yapmış ve tarafları İstanbul'da bir araya getirmişti.