IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor

MASAK, ağustos ayında yaptığı duyuru ile 1 Ocak 2026 itibarıyla 200 bin TL'nin üzerinde yapılacak para transferlerine 'izahat zorunluluğu' getirileceğini duyurmuştu. Uygulamanın başlamasına günler kala söz konusu sınırın 400 bin liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 08:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 08:01
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı para transferini önlemek ve suç gelirinin aklanmasına engel olmak amacıyla 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla para transferlerinde yeni bir kısıtlamaya gidileceğini duyurmuştu. Buna göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM kanalı üzerinden gerçekleştireceği ve toplam işlem hacmi 200 bin TL'yi aşan para transferlerinde 20 karakteri aşan açıklama girmek zorunda bırakılacak. Para transferinin detaylarına yönelik beyan verilmesini zorunlu kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala önemli bir değişikliğe gidiliyor.

İBAN PARA TRANSFERİNDE ALT SINIR 400 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 1 Ocak 2026'da başlaması planlanan ve ilk aşamada 200 bin TL alt sınır koyulan uygulamada limit değişikliğine gidilecek. Enflasyon nedeniyle söz konusu limitin günlük işlemleri de kapsayacak olması, değişikliğe gidilmesini zorunlu oılmakta.

Bu kapsamda ekonomi yönetimi, ilk aşamada 200 bin TL olarak düşünülen sınırı 400 bin liraya yükseltmeyi planlıyor.

