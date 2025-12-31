SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Maliye Mezunları Alanındaki Bu Kadroya Başvuramıyor!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından Maliye programına alınacak öğretim görevlisi ilanında Maliye alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş kişilere başvuru şansı verilmedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Aralık 2025 00:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 13:33
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 30 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Üzümlü Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Maliye Programında; "Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Bankacılık ve Uluslararası Finans alanında en az 5 (beş) yıl deneyime sahip olmak." şartı aranmıştır.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı akademik personel alımlarının inanılmaz boyutta azaldığı bu yılda, alanlarında başarıyla lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamış, sektör tecrübesi bulunan, ALES ve yabancı dil gibi sınavlardan yüksek puan alan adaylar, en azından alanlarında ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına müracaat etmek için dört gözle beklemektedir.

Ancak, ne yazık ki üniversiteler akademisyen olma hayali kuran kişiler arasında bir rekabet oluşturmak yerine, almak istedikleri adayların önünü açacak ilan şartlarıyla personel istihdamı yapma yolunda ilerlemektedir.

Bundan dolayı, akademik personel olma hayali kuranlar için tünelin ucundaki ışık her geçen gün kapanmaktadır.

Yukarıda da görüleceği üzere, üzülerek belirtmek isteriz ki ülkemizdeki bir üniversitenin Maliye programına ne yazık ki Maliye alanında eğitim görmüş, bu alanda sektör tecrübesi bulunan kişilere başvuru yapamamaktadır. Elbette, İşletme alanında eğitim görmüş kişiler de bu alanda ders görmektedir. Fakat, bu alanda dört yıl eğitim almış kişilere başvuru imkanı dahi verilmemesi facia bir durumdur.

Bu sebeple, üniversite yönetiminin Maliye alanında eğitim görmüş kişilere başvuru şansı verilmesi hususunu dikkatlerine sunmak isteriz!

