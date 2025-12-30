Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı ilanı yayımlandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sınava, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel katılabilecek. Sınav süreci, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütülecek.



Başvuru Tarihleri ve Yöntemi



Ünvan Değişikliği Sınavı için başvuru süreci Ocak ayının son haftasında başlıyor. Adayların dikkat etmesi gereken kritik tarihler şu şekilde:



Başvuru Başlangıç: 20 Ocak 2026

Son Başvuru: 5 Şubat 2026

Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını dijital ortamda https://pbys.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.



Kontenjan ve Detaylar



Sınav açılan münhal kadro ünvanları ve kontenjan sayıları, duyuru ekinde yer alan listelerde (Ek-1) personel ile paylaşıldı. Sınavın uygulama esasları, soru dağılımları ve sınav merkezleri gibi tüm ayrıntılara Bakanlığın yayımladığı resmi "İlan Metni" üzerinden ulaşılabilecek.

Ek-1 (Kadrolar)?

Ek-2 (Ortak Sınav Konu Başlıkları)

Ek-3 (Atama Yapılacak Görevin Niteliğine İlişkin Alan Sınav Konu Başlıkları)