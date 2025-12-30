Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi

Hayalet sınıflar olarak adlandırılan uygulama, eğitim sisteminde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Okula hiç gelmeyen öğrenciler, eğitime devam ediyormuş gibi gösterilerek, not garantisiyle mezun edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu uygulamaya karşı denetimlerini artırmış ve son olarak 48 özel okulun ruhsatını iptal etmiştir. Ayrıca, birçok özel okula toplamda 300 milyon Türk Lirası (TL) idari para cezası uygulanmıştır. Bu gelişmeler, eğitimde şeffaflık ve kaliteyi sağlama çabalarının bir parçası olarak öne çıkmaktadır.

Hayalet Sınıflar ve Denetim Süreci

Hayalet sınıflar ve bu sınıflarda uygulanan şişirilmiş notlar, geçtiğimiz aylarda European Journal of Education (SSCI Q1) adlı uluslararası akademik dergide de ele alınmıştır. Yapılan haberlerin ardından gerçekleştirilen denetimlerde, 403 öğrencinin diploması iptal edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yeni denetimlerde ise derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı tespit edilen 48 özel okulun daha ruhsatı iptal edilmiştir.

Uygulanan Yaptırımlar

Bazı özel okullara yaklaşık 300 milyon TL idari para cezası kesilmiştir.

idari para cezası kesilmiştir. Söz konusu özel okulların mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları tamamen iptal edilecektir.

Bu adımlar, eğitimde usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi ve öğrencilerin nitelikli eğitim almasının sağlanması amacıyla atılmıştır.



