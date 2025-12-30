İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı

Yakalanan şüphelilerin arasında Yalova'da 3 polisimizi şehit eden teröristlerle bağlantılı olanlar da bulunuyor.

DEAŞ'a yönelik devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ilde bir operasyon daha düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net