Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklanmıştı. Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Ersoy avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.