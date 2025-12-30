Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı!
Habertürk eski Genel Yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, cezaevinde etkin pişmanlıktan faydalanma talebinde bulunduktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmişti. SABAH, Mehmet Akif Ersoy'un verdiği ifadeye ulaştı. Mehmet Akif Ersoy, soruşturma savcısına yaklaşık 3 saat verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve evdeki partide yaşanan ilişkileri anlattı. Adli Tıp raporuyla uyuşturucu kullandığı bilenen Ersoy, soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, tutuklanmıştı. Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu.
İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ
Ersoy avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi."UYUŞTURUCU KULLANDIM"
Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.