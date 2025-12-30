Altının kilogram fiyatı 6 milyon 163 bin liraya geriledi

Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 163 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 163 bin liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 16:45, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:44
Yazdır
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 163 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 974 bin lira, en yüksek 6 milyon 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 163 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 230 bin 2 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 611 milyon 991 bin 314,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 62,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 886 milyon 502 bin 77,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.230.002,004.412,00
En Düşük5.974.000,004.340,00
En Yüksek6.272.000,004.494,45
Kapanış6.163.000,004.451,00
Ağırlıklı Ortalama6.173.949,034.423,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)12.611.991.314,57
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.062,54
Toplam İşlem Adedi103

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber