Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'dan vefasızlık sitemi

Beşiktaş'ın futbol planlamasında yer almadığı gerekçesiyle geride kalan günlerde milli kaleci Mert Günok'la birlikte takım bulmaları istenen Necip Uysal, kendisiyle kimsenin bir görüşme yapmadığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 19:15, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 20:17
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 34 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla 22 sezon geçirdiğini belirterek, "Düştüm, kalktım ama bir kez bile camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. Futbol tarihi gösterişli isimleri hep sayfanın başına yazar ama satır aralarında da o emekçilerin isimleri geçer. Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm." ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Beşiktaş formasıyla futbolu bırakma talebine olumlu karşılık bulamadığını aktaran Necip Uysal, teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşmeyi başaramadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilin ki benimle yapılan konuşmada kadro dışı olduğum dışında bir bilgi paylaşılmadı. Konu iletildiğinde kişisel planlamamı yapabilmek ve sezon sonunda futbola bu forma altında nokta koyabilmek için anlayış istedim, olumsuz karşılandım. Benim zaten Beşiktaş'tan bir talebim olmadı ama bazı sosyal medya hesaplarında anlatıldığı gibi önüme bir opsiyon koyulmadı. Futbolu hemen orada bırakmam istendi. Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Tüm kariyerini bu forma altında geçirmiş ve takımın kaptanlığını yapmış Necip olarak, konuşacak bir kişi bulamadım. Kendi adıma, kulübüm adına üzgünüm. Beni destekleyecekseniz veya eleştirecekseniz bu gerçekler ışığında yapmanızı isterim."

Hiçbir zaman Beşiktaş'ı mahcup edecek bir şey yapmadığını belirten Necip, açıklamasında sezon sonunda futbol kariyerini tamamlayacağını aktararak, "Her güzel hikayenin bir sonu var, yaşayınca anlıyormuş insan. Ben hayatımda siyah-beyazdan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım." ifadelerini kullandı.

- "Bir parça nezaket her şeyi toz pembe yapardı"

Açıklamasının son böümünde "nezaket" vurgusu yapan Necip, şunları kaydetti:

"Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye. Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket her şeyi toz pembe yapardı oysa ki. Ben, Necip Uysal. Bana gönlünde zerre kadar yer ayırmış her taraftarımıza, üzerimde emeği olan hocalarıma, yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben, Necip Uysal. Bilin ki bu renkleri çok sevdim. Bu forma altında hayalini bile kuramayacağım mutluluklar yaşadım ve bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin. Ben, Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle sonu böyle olsun istemezdim..."

