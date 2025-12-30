Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak Pazartesi ve Salı günleri birçok ilde eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 31 Aralık Çarşamba günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.

MARDİN

Mardin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valisi Mustafa Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Yavuz ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve özel gereksinimli personelin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilde dün etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanan buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın da il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de bu kapsamda idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Dicle Üniversitesinde eğitime yarın da ara verildi

Dicle Üniversitesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

Yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı, engelli ve hamile personelin de 31 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yarın yoğun kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü, buna bağlı buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, 0-6 yaşında çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimlerimiz tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden, öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, ilimiz geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabiltasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel öğretim anaokulları dahil olmak üzere, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

GİBTÜ ve GAÜN'de eğitime yarın ara verildi

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitime yarın ara verildi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır."

KAHRAMANMARAŞ

Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riski bekleniyor.

Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kursları ile özel öğretim kurumlarında (özel öğretim kursları, rehabilitasyon merkezleri, kişisel gelişim kursları, MTSK, SEGM ve öğrenci etkinlik merkezleri) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir."

BATMAN

Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.

Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacak.