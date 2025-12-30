Dolar günü 42,93 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 42,9330 42,9340 42,9370 42,9380 Avro 50,5670 50,5680 50,6070 50,6080 Sterlin 57,9640 57,9740 57,9820 57,9920 İsviçre frangı 54,3830 54,3930 54,4390 54,4490 ANKARA ABD doları 42,9030 42,9830 42,9070 42,9870 Avro 50,5270 50,6070 50,5670 50,6470 Sterlin 57,9040 58,1140 57,9220 58,1320