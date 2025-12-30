Dolar günü 42,93 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 42,93 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 17:20, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,9330
|42,9340
|42,9370
|42,9380
|Avro
|50,5670
|50,5680
|50,6070
|50,6080
|Sterlin
|57,9640
|57,9740
|57,9820
|57,9920
|İsviçre frangı
|54,3830
|54,3930
|54,4390
|54,4490
|ANKARA
|ABD doları
|42,9030
|42,9830
|42,9070
|42,9870
|Avro
|50,5270
|50,6070
|50,5670
|50,6470
|Sterlin
|57,9040
|58,1140
|57,9220
|58,1320