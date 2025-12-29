Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.

İşte 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller listesi;

BOLU



Bolu genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da eğitime ara verildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 30 Aralık Salı günü ara verildiği bildirildi.

Bolu'da kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.

BATMAN



Batman Valiliği, salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu.



Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışıyla birlikte, gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının daha da düşmesinin beklenmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don riskinin artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur" denildi.

SİİRT



Siirt Valiliği'nden de il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları ile meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 30 Aralık Salı günü ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Siirt kent merkezinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kent merkezin her türlü motosiklet aracı ile kuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malül, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK



Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğleden sonra ve 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak.

İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.



Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME ARA



Şırnak Üniversitesince, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün öğleden sonra ve yarın ara verildiği duyuruldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, senato kararıyla bugün ve yarın yapılması planlanan final sınavlarının cumartesi ve pazar gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.