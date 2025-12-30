Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bir geleneği kırmak istedik. İsrail ödülünü Trump'a vermek istedik" diyen Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 yıldır İsrailli olmayan kimse vermemiştik. Eğitim Bakanımız kendisine verdi. Bizim içim kıymetli bir andı. Teşekkürümüzü minnetimizi göstermek istedik. İsraillilerin çoğunun hislerini gösteren bir hediye oldu. Hep birlikte teröristlere karşı savaştık."

HAMAS'IN SİLAH BIRAKMASI

Trump: Hamas'a silah bırakması için süre verildi. Silah bırakmazlarsa bedelini ödeyecekler. Biz böyle bir manzara görmek istemiyoruz. Çok kısa sürede silah bırakmak zorundalar.

BATI ŞERİA'DAKİ DURUM

Trump: Bir sonuca varmaya çalışıyoruz Batı Şeria'da. Netanyahu'nun doğrusunu yapacağına inanıyorum.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYORUM"

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan dostumdur. Kendisini yakın tanıyorum. Kendisine çok saygı duyuyorum. Netanyahu de saygı duyuyor. Aralarında sorun olacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başka kimsenin gerçekleştiremeyeceği işler gerçekleştirdim. Onun yanındayım. Sonuna kadar yanındayım. Netanyahu'nun da yanındayım.

GAZZELİLERİN GAZZE'Yİ TERK ETMESİ

Daha iyi bir iklimde yaşama seçeneği sunduğunuzda onlar bunu isteyecektir. İsrail ve biz Gazzelilere yardımcı oluyoruz. Gazze'ye yardım ediyoruz.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'Yİ KURTARDI"

Trump: Yeni bir başbakanı var. Çok güçlü bir adam. Kendisine saygı duyuyorum. Bölgede güçlü adama ihtiyaç var. Sessiz bir adam olamaz. Hayatta hiçbir dert çekmemiş adam koyamazsınız oraya. Şara ile çok iyi anlaşıyoruz. Ben inanıyorum ki İsrail ve Şara iyi anlaşabilir. İyi geçinmeleri için elimden geleni yapacağım. Şunu unutmamalısınız Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kötü bir Suriye liderinden kurtulmamız konusunda bize yardımcı oldu. Haklını vermekte zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkının teslim edilmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'yi kurtardı. Bence Suriye ve İsrail arasında her şey iyi olacak.

İBRAHİM ANLAŞMALARINI GENİŞLETME PLANI

Bu anlaşmalar çok büyük başarıydı. Bu anlaşmaları genişleteceğiz. Birçok ile ülke bunun üzerine çalışıyoruz. Çok hızlı harekete geçeceğiz.

F-35 MESELESİ

F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz