İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

İletişim Fakültesi Mezunları Bu İlana Neden Başvuramıyor?

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından ilan edilen Kurumsal İletişim birimi öğretim görevlisi kadrosuna İletişim Fakültesi mezunları başvuru yapamıyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 14:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 09:36
İletişim Fakültesi Mezunları Bu İlana Neden Başvuramıyor?

Üniversiteler tarafından ilan edilen kadrolarda ehliyet ve liyakat dengesizliğini sıklıkla gözler önüne seriyoruz.

Üniversitelerin büyük bir çoğunluğu, ihtiyaçlarından öte almak istedikleri kişilerin özgeçmişlerindeki bilgilere göre personel alımı gerçekleştirmektedir.

Ne yazık ki günün sonunda üniversiteler, ihtiyacına göre en iyi personeli almak yerine "GÜÇLÜ REFERANSLARI" olan kişileri ilgisiz yerlerde istihdam eden yerlere dönüşmüş durumdadır.

Aşağıdaki görselde şartlarını gördüğünüz ilanda da benzer şekilde bir süreç yaşanmaktadır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından 29 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi kadrosunda; "İşletme Lisans ve İşletme Yüksek Lisans mezunu olmak, belgelendirmek şartıyla lisans derecesinden sonra en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak. Kurumsal İletişim Eğitimi sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştır.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi alımına dair eksiklikleri/yanlışları sırasıyla özetlemek gerekirse;

-İletişim Fakültesi mezunlarının yerine İşletme alanına başvuru şansı verilmiştir. Dört yıl boyunca İletişim alanında eğitim alan kişilerin yerine hangi gerekçeyle İşletme bölümü tercih edilmiştir?

-İşletme mezunu olan kişilerden iletişim alanında tecrübe de istenmemiştir. Herhangi bir alanda en az üç yıl tecrübesi olan kişiler başvuru yapabilecektir.

-Dört yıl iletişim alanında eğitim görenlerin yerine kaç saat alındığı bile belli olmayan "Kurumsal İletişim Eğitimi" sertifikası istenmiştir. Yani, dört yıllık bir eğitim yerine 40 saatlik sertifika öncelenmiştir.

Bu çerçevede, henüz çok sıcak bir şekilde Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim görevlisi ilanının yolun başında iken, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yönetimi tarafından yeniden değerlendirilmesini İletişim Fakültesi mezunları adına talep ediyoruz!

