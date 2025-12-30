İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Cevdet Yılmaz: İşsizlik 31 aydır tek haneli seviyelerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayı işgücü verilerine göre işsizlik oranının yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini, istihdamın ise bir ayda 75 bin kişi artarak 32,7 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Haber Giriş : 30 Aralık 2025 13:03, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 13:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayında işsizlik oranının yüzde 8,6 olduğunu, istihdamın ise 75 bin kişi artarak 32,7 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Yılmaz, özellikle gençler, kadınlar ve nitelikli işgücünün işgücüne katılımını artırmaya yönelik politikaların öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirtti. Aktif işgücü programları, mesleki eğitim, girişimcilik destekleri ile stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine odaklandıklarını vurguladı.

Ayrıca emek yoğun sektörlerde istihdamın daha güçlü şekilde desteklenmeye devam edildiğini ifade etti.

2028'de işsizlik yüzde 7,8'e gerileyebilir

İşgücü piyasasına yönelik hayata geçirilecek yapısal reformlarla birlikte istihdam artışını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, atıl işgücünü azaltmaya yönelik politikaların da çok boyutlu şekilde ele alındığını söyledi.

Bu çerçevede, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program kapsamında istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasının, işgücüne katılım oranlarındaki yükselişe rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 seviyesine ulaşmasının öngörüldüğünü aktardı.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme vurgusu

Yılmaz, önümüzdeki dönemde dezenflasyon süreciyle uyumlu, istihdamı destekleyen sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme çerçevesinde vatandaşların alım gücünü artırmayı ve gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

