Tutuklu Mehmet Akif Ersoy yeniden ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ersoy'un yanı sıra Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu testinin 'pozitif' çıkmıştı. Test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.Ersoy ek ifade için bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifadesi yaklaşık iki saat sürdü. İfade işlemi tamamlanan Ersoy cezaevine gönderildi.