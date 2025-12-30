Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti
World Population Review verilerine göre en kalabalık ülke Hindistan oldu
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 19:16, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 19:18
İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi:
10. Etiyopya: 135 milyon
9. Rusya: 144 milyon
8. Bangladeş: 175 milyon
7. Brezilya: 212 milyon
6. Nijerya: 237 milyon
5. Pakistan: 255 milyon
4. Endonezya: 285 milyon
3. ABD: 347 milyon
2. Çin: 1.416 milyar
1. Hindistan: 1.463 milyar