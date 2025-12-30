Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti. World Population Review verilerine göre en kalabalık ülke Hindistan oldu

İşte dünyanın en kalabalık 10 ülkesi:

10. Etiyopya: 135 milyon

9. Rusya: 144 milyon

8. Bangladeş: 175 milyon

7. Brezilya: 212 milyon

6. Nijerya: 237 milyon

5. Pakistan: 255 milyon

4. Endonezya: 285 milyon

3. ABD: 347 milyon

2. Çin: 1.416 milyar

1. Hindistan: 1.463 milyar