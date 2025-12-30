21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Ekonomi

Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklilere yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu açılanacak. Böylece memur ve emeklinin yılın ilk 6 ayında alacağı zam belli olacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 09:48, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 10:18
Asgari ücret belli oldu. Yeni yılda gözler şimdi memur ve emeklinin ne kadar zam alacağında.

Türkiye İstatistik Kurumu 5 Ocak Pazartesi günü saat 10'da aralık ayı enflasyonunu açıklayacak.

Böylece memur ve emeklinin ne kadar zam alacağı netlik kazanacak.

SSK ve Bağ-kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Memur ve memur emeklisinin aylıkları, toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor. Ocak ayında memurlara yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.

Yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam belli olacak

Haziran ve kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon farkları belli. Memur ve memur emeklisi için yüzde 17,55 düzeyinde bulunuyor.

SSK ve Bağ-kur emeklileri için ise yüzde 11,20 olarak hesaplanıyor. Bu verilere aralık ayı enflasyonu eklenecek.

Böylece yılın ilk 6 ayında uygulanacak zam oranı belli olacak.

Yapılacak zam 17 milyon emekliyi etkileyecek. 4 milyon memurun da zam oranı belli olacak.

Memur maaşlarına göre belli olan sosyal yardım ödemelerinin yeni tutarlar da netleşecek. Evde bakım maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı da verilere göre güncellenecek.

