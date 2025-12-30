Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
Çevreyi kirletenlere 2026'da verilecek cezalar belli oldu
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Ana sayfaHaberler Yaşam

LASİD: Ayağımıza giydiğimiz bot gibi araçlara da kış lastiği takalım!

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, meteoroloji verilerinin sıcaklıkların düşeceğini gösterdiğini belirterek, "Örneklerini daha önce de gördüğümüz ve hepimizin çok iyi bildiği gibi karlı ve buzlu hava koşulları trafiği felç ediyor, kazalara sebebiyet verebiliyor. Kış koşullarında yapılması gereken, ayağımıza giydiğimiz bot gibi araçlara da kış lastiği takılmasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 16:54, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 16:55
Dernekten yapılan açıklamaya göre, kış koşulları Türkiye'de tüm bölgelerde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine bakıldığında sıcaklıkların düşmeye devam etmesi, soğuk hava ve kar yağışının çarşamba gününe kadar 56 ilde etkisini göstermesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Tüm bölgelerde etkisini gösteren kış koşullarının etkisiyle şehirler arası kara yollarında ve özellikle büyükşehirlerde trafik olumsuz etkileniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiği uygulamasının Bakanlık kararıyla bu yıldan itibaren 1 ay erkene çekilerek 5 aya çıkarıldığını anımsattı.

Kurt, meteoroloji verilerinin sıcaklıkların düşeceğini ve soğukların yurdun büyük bölümünde etkili olacağını gösterdiğini belirterek şunları ifade etti:

"Örneklerini daha önce de gördüğümüz ve hepimizin çok iyi bildiği gibi karlı ve buzlu hava koşulları trafiği felç ediyor, kazalara sebebiyet verebiliyor. Kış koşullarında yapılması gereken, ayağımıza giydiğimiz bot gibi araçlara da kış lastiği takılmasıdır. Bakanlık kararıyla güncellenen kış lastiği takvimi 15 Kasım'da başlayarak 15 Nisan'a kadar devam edecek, ticari araçları zorunlu kılan uygulama kapsamında ani hava değişimlerine karşı Valiliklere yetki verildi. Tüm sürücülerin aniden yaşanan hava değişimlerini de düşünerek Valilik kararlarını takip etmesi ve hazırlıklı olmasında fayda var. Zorunluluk kapsamında olsun olmasın tüm araç sürücüleri trafiğe çıkarken ortak bilince sahip olmalı. Bulunduğunuz şehirde aniden kar bastırabilir, buzlanma olabilir. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği, sürekli değişen hava ve yol durumlarına karşı emniyetli bir sürüş sağlar, aracın yol tutuşunu artırarak ani fren ve kayma riskini azaltır."

- "Kış lastiği olmayan sürücülerimiz en azından bu hava koşulları süresince trafiğe çıkmasınlar"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, bu hafta yurdun büyük bölümünde gelişen zorlu hava durumuna karşı Valiliklerin peş peşe yaptıkları duyurularda kış lastiğinin önemine vurgu yaptığını belirtti.

Kurt, özellikle riskin arttığı illerde, Valiliklerin sürücüleri kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları için uyardığını, zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmasının hayati risk taşıdığını ifade etti.

LASİD olarak, sürücülere kış koşullarında gereken tüm tedbirleri almaları çağrısında bulunduklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Trafik tüm araçların ortak sorumluluk alanıdır. İki araçtan biri tedbir alır, diğeri almazsa güvenli trafik eksik kalır. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kış lastiği konusunda lütfen duyarlı olsunlar. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerimiz en azından bu hava koşulları süresince trafiğe çıkmasınlar. Trafikte seyrederken yan şeritteki araçlarda evden işe, okula giden vatandaşlarımızın olduğunu, anne babalar olduğunu, çocuklarımızı taşıyan servisler olduğunu lütfen hatırlayalım ve o ortak bilinçle davranalım. Ebeveynler çocuklarını bindirdikleri servislerde kış lastiği olup olmadığını mutlaka sorgulasınlar. İş yerine gidiyorsanız bindiğiniz servis aracında veya ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığından emin olun."

