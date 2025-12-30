TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor

TMSF, turizm ve sanayi alanında önemli varlıklar için peş peşe ihaleler düzenlemeye hazırlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Antalya ve İzmir'deki iki büyük otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin tamamı satışa çıkarılıyor.

Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ için 3,8 milyar TL'lik ihale

Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin yüzde 100 payı, satışa konu edilecek. Her biri 1 TL nominal değerli 50 milyon adet hisse, 3,8 milyar TL muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldı.

İhaleye katılım teminatı 200 milyon TL olarak belirlenirken, teklifler 23 Şubat tarihine kadar verilebilecek. İhale ise 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Antalya'daki Tekirova Otel 5,95 milyar TL'den satışta

TMSF'nin kayyum olarak atandığı Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan, Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 5,95 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. Bu varlık için ihale tarihi 18 Şubat olarak belirlendi.

Royal Teos Otel için geri sayım başladı

Cnbce'nin derlediği habere göre, İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de TMSF tarafından satışa sunuluyor. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan otel, 4,6 milyar TL muhammen bedel üzerinden 11 Şubat'ta ihaleye çıkacak.