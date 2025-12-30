SPK onayladı: İki şirket halka arz oluyor!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Paravan şirketlerle 328 milyonluk vurgun: 15 tutuklama
Uçuşlara kar engeli: THY ve Ajet yarın yapılacak seferlerini iptal etti
Eğitime kar engeli: İşte çarşamba günü okulların tatil edildiği iller
TMSF'den milyarlık satış: İki büyük otel ve sanayi devi ihaleye çıkıyor
Türkiye, Somali'de bir uzay limanı kuracak
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
TÜRK-İŞ aralık verilerini açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL'yi geçti
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
Uzmanı açıkladı: Yılın son günü ve ilk günü kar var!
Sağlıkta 2025 bilançosu: 388 milyon randevu ve yerli teknoloji hamlesi
Yargıtay'dan kefil olanlar için emsal karar
İstanbul'un Trafiğine Nefes: Sarıyer-Kilyos Tüneli Açılıyor
Türkiye genelinde yılbaşı tedbirleri: 325 bin personel görev yapacak
Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi
5 Kamu Kurumu Toplamda 372 Personel Alacak
Tecavüzden tutuklanan torpilli yeğen 2025'te kadroya alınmış!
Yoksulluk azaldı, ev sahipliği arttı
21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi uyarısı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 11.00 arası bazı yerlerde ise bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 12.30 arası su kesintisi yaşanabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 23:46, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 23:44
ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 11.00 arası bazı yerlerde ise bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 12.30 arası su kesintisi yaşanabileceği vurgulandı.

Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alabilecektir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu gece ve yarın saat 11.00 arası kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Gölbaşı'nda, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka. Çankaya'da Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar ve Söğütözü. Altındağ'da, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi, Yıldıztepe. Mamak'ta, Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır."

Bu gece ile yarın saat 12.30 arası su kesintisinden etkilenecek yerler ise şöyle açıklandı:

"Yenimahalle'de, 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre. Etimesgut'ta, İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Göksu. Çubuk'ta Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı, Yenice. Sincan'da, Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan, Yunus Emre."

