89 yıllık zeytinyağı ve kozmetik markası için konkordato kararı

İzmir'in Torbalı ilçesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Marbil Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Selesta Kozmetik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Mahkeme, her iki şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken süreci takip etmek üzere geçici komiser heyetini görevlendirdi. İlk duruşmanın ise 26 Şubat 2026'da yapılacağı bildirildi.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen dosyada, firmaların konkordato talebi değerlendirilerek 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Bilginoğulları ailesinin 3. ve 4. kuşak temsilcilerinden Levent Bilginoğulları için de aynı kapsamda geçici mühlet kararı çıktı.

Bu dönemde şirketlerin mali yapılarının korunması, alacaklılarla ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve sürecin düzenli ilerlemesi amacıyla komiser heyeti görevlendirilmiş durumda.

7 günlük itiraz hakları var



İz Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, konkordato ilanıyla yayımlanan duyuruda alacaklıların itiraz hakları hatırlatıldı. Buna göre, alacaklıların konkordato talebine karşı 7 gün içinde mahkemeye başvuru yapmaları gerekiyor. Bu itirazlar, sürecin nasıl şekilleneceği açısından kritik önem taşıyor.

89 yıllık köklü firma



Marbil Yağ Sanayi'nin temelleri, 1936 yılında merhum İsmail Bilginoğulları tarafından kurulan zeytinyağı işletmesine dayanıyor. Girit'ten dönüşü sonrası zeytinyağı kullanımını yaygınlaştırmayı ve sektörde kalite standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Bilginoğulları, şirketin günümüze uzanan temelini atmıştı.

Zaman içinde rafinaj ve ambalajlama alanlarında büyüyen firma, kuşaklar boyu sürdürülen kalite anlayışıyla Türkiye'nin bilinen yağ markalarından biri haline geldi.

Ailenin diğer markası da süreçte



Bilginoğulları ailesinin gıda ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren diğer markası Selesta Kozmetik de aynı konkordato dosyası kapsamında yer aldı. Uzun süredir hem üretim hem ihracat yapan marka, ekonomik koşullar nedeniyle bu zorlu sürecin içine girdi.

Torbalı'daki tesislerde çalışmalarını sürdüren şirketlerin finansal açıdan zor bir dönemden geçtiği belirtiliyor.

Süreç yakın takipte



Marbil Yağ ile Selesta Kozmetik'e yönelik konkordato süreci, mahkemenin atadığı komiser heyeti tarafından izlenmeye devam edecek.

Önümüzdeki 3 aylık süreçte firmaların mali durumları, alacaklılarla yapılacak görüşmeler ve hazırlanacak raporlar belirleyici olacak. 26 Şubat 2026'daki duruşma ise sürecin nasıl ilerleyeceğini netleştirecek.