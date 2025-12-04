Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi
TÜİK açıkladı: Sağlık harcamaları bir yılda ikiye katlandı
'Ukraynalı çocuklara istismar kapatıldı' iddialarına Başsavcılıktan açıklama
Bakanlıktan 'adli emanetleri sıkı denetleyin' talimatı
Google açıkladı: İşte 2025'te Türkiye'de en çok arananlar
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin emanet memuru tutuklandı
İmralı görüşmesi Komisyon toplantısında: Tutanak özeti okundu!
TCMB raporu yayımlandı: Gıda fiyatları enflasyonu aşağı çekti
Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 23:20, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 23:28
Teklifle, konutlar hariç olmak üzere, kiraya verilen mal ve hakların iktisabı için kullanılan borçların faizlerinin kira gelirinin tespitinde gider olarak indirilmesi uygulaması sona erecek. Teklifle Mükelleflerin kazançlarının artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerle tespit edilmesi ve yılın son çeyreğine ait geçici vergi beyannamesi alınması düzenleniyor.

Tapuda düşük beyana bir kat vergi cezası getirilecek. Araç satış ve devirlerinde binde 2 oranında noter harcı alınacak. Kuyumculuk, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri; ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp/ağız ve diş sağlığı merkezleri); veteriner hekim muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi ruhsatları; kıymetli madenler ve havacılık işletme ruhsatları yıllık harca tabi olacak.

UEFA organizasyonlarında KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yapılan değişiklikle UEFA organizasyonlarında gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Çekler ile ilgili düzenleme yapılarak, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süreli düzenlemenin geçerlilik süresi 31/12/2025'ten 31/12/2028'e uzatılacak.

2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki kat fazlasını geçemez. Mükellefiyet tesisi gereken hallerde bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2026 yılında uygulanmak üzere 2025 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınacak. Ancak esas alınan bu değerler, ilk yıl 2025 yılına ilişkin uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin iki kat fazlasını geçemez.

1/1/2026 tarihi itibariyle damga süresi geçmiş su sayaçları için 31/12/2028 tarihine kadar muayenesinin yaptırılması veya geçerli muayenesi olan sayaçla değiştirilmesi şartıyla bu sayaçlara el konarak kamuya geçilmesine karar verilemeyecek ve idari para cezası verilemeyecek.

