Bir soygun haberi de Adalar Adliyesi'nden: Silahları satan katip tutuklandı
Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
YÖK, en az 2 üniversitenin dünyada ilk 100'e girmesini hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelliler İçin Yeni Dönem Mesajları
Bakan Göktaş: Kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz
Bakan Yerlikaya: 339 organize suç örgütü çökertildi
Okula başlama yaşı değişecek mi?
Akademide eğitim alacak olan öğretmenlerin ücreti ne kadar olacak?
Öğrencilerinin zorbalığına maruz kalan öğretmen konuştu
MSB: TSK her türlü tehdidi bertaraf edecek güçte
Togg elektrikli otomobil pazarında zirvede
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 30 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'e ulaştı
SSK ve Bağkur emeklisi 7 puan daha düşük zam alacak
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira ceza
Devlet Bahçeli: CHP üç S'li bir alanda bocalamakta
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti
'Senin yerine imza atarım' devri kapandı! Üniversitede QR'lı yoklama
İmralı görüşmesi komisyona geliyor
Otomobil tıra girdi, 4 kişi yaşamını yitirdi
16 Türk üniversitesi Avrupa'nın en iyi mühendislik okullarının arasında
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 8 tutuklama
Ankara'da lisedeki utandıran görüntülere disiplin işlemi başlatıldı
Fidan: Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok
'Sıkı para politikası dezenflasyonu güçlendirecek'
Daltonlar ve Barış Boyun çetesinin çocuk üyelerine hapis cezası talebi
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
POS cihazlarının yasa dışı kullanımı mercek altında
Okul bahçesinde 11 kişilik gruptan kız öğrenciye şiddet
CHP'li belediyede işçiler greve başladı: Konteynerler çöple dolup taştı
Bakan Memişoğlu: Savunma Sanayisi gibi Sağlık Sanayisini de güçlendiriyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programları" kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret ederek kentteki sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Kırıkkale'nin MKE AŞ'nin merkezi olmasından yola çıkarak, "Aynı savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz," diyen Bakan Memişoğlu, ASELSAN'dan teslim alınan Dijital Röntgen Cihazları örneğini vererek birçok cihaz, ilaç ve malzemeyi yerli ve milli olarak üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2025 17:17, Son Güncelleme : 04 Aralık 2025 17:22
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırıkkale'de valiliği ziyaret etti.

Burada Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Makas ve protokol üyeleriyle görüşen Memişoğlu, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programları" kapsamında Kırıkkale'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Protokol üyeleriyle bir toplantı yaptıklarını anlatan Memişoğlu, sağlıkla ilgili istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

- "Savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz"

Memişoğlu, Kırıkkale'nin sağlık anlamında hem üniversite hastanesi hem de eğitim araştırma hastanesiyle iyi hizmet sunan bir il olduğunu vurguladı.

Burada sağlık alanında istişarelerde bulunacaklarını belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar Kırıkkale'de 17 sağlık tesisi yapılmış. Kırıkkale biliyorsunuz MKE AŞ'nin merkezi. Burada savunma sanayimizle ilgili birçok altyapı üretim tesislerimiz var. Türkiye sağlık teknolojisi konusunda da büyük bir yol katetmeye başladı. Aynı savunma sanayisi gibi sağlık sanayisini de güçlendirmeye çalışıyoruz. O yolda ilerliyoruz. Dün biliyorsunuz Dijital Röntgen Cihazlarını ASELSAN'dan teslim aldık. İnşallah birçok cihaz, ilaç ve malzemeyi yerli ve milli olarak üretmeye hedeflendik. Bu konuda Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemimizle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye sağlık hizmetleri kadar, sağlığın bilimini, teknolojisini de üretebilir kapasiteye ve insan gücüne sahip. Bu konuda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Memişoğlu, öncelikli hedeflerinin "sağlıklı Türkiye" olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ne demek? İnsanlar hastalanmadan sağlığını koruyacak, bedenine bakacak, bağımlılıklardan uzak, hareketli ve doğru beslenme şeklinde, kilosuz yaşam sürecekler. Biz de bu konuda özellikle aile sağlığı merkezlerimiz ve sağlık hayat merkezlerimizde onlara yardımcı olacağız. Bunun yanında tabii ki hastalandıkları zamanda dünyanın en iyi sağlık ordusuyla, sağlık altyapısıyla onlara hizmet vereceğiz, şifa dağıtmaya çalışacağız."

Bakan Memişoğlu, açıklamasının ardından Kırıkkale Valiliği Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katıldı.

