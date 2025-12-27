Otopark Yönetmeliği değişti

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Hastanelerde yapılacak otopark hesabı ise 75 m² yerine 85 m² üzerinden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı son değişiklikle Otopark Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "250 m²" ibaresi "500 m²" şeklinde değiştirildi.

