Şırnak'ta sobaya dökülen mazotun parlaması sonucu çırak yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir oto tamir dükkanında çırak olarak çalışan M.E, ısınmak amacıyla yakılan sobaya mazot döktü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net