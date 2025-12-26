Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar iki gün süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 12:53, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 12:54
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 10.45'ten itibaren Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek Atatürk Garnizon Koşusunun başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Saat 11.15'te itibaren ise, Dikmen Caddesi'nin 1178. caddesi ile 901. caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, saat 15.15'ten itibaren ise Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşünün başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Pazar günü saat 10.45'ten itibaren etkinlikler sona erene kadar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde:

"Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak Ankara Tren Garı önünde sona erecek olan 90. Büyük Atatürk Koşusunun yapılacağı Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Tandoğan Meydanı ve Ankara Tren Garı güzergahındaki başlangış/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."

