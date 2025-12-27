Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Türkiye genelinde market ve AVM denetimlerini yoğunlaştırdı. Ankara'da eş zamanlı yapılan kontrollerde temel gıda, ihtiyaç ürünleri ile yeni yıl öncesi kuru yemiş ve atıştırmalık reyonları mercek altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 13:22, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 13:23
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında

Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücret artışının ardından yaşanabilecek fahiş fiyat uygulamalarına karşı market denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bakanlık, alışveriş merkezi (AVM), market ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara'daki bir AVM'de yer alan markette denetim yaptı.

Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyuşmazlığına yönelik de denetim yapıldı.

"Kuru yemiş ve atıştırmalık reyonları da denetleniyor"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, burada yaptığı değerlendirmede, 81 ilde fahiş fiyat denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Bu denetimlerde ürünün geçmişe yönelik 3 aylık faturalarını istediklerini bildiren Tan, denetimlerin ardından idari yaptırımların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca uygulandığını söyledi.

Tan, söz konusu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin incelendiğini ifade ederek, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra bu artışı gerekçe göstererek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına mani olmak için bu denetimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun denetimlerimiz devam ediyor." dedi.

Ankara'da 6 ilçede eş zamanlı denetim yaptıklarını aktaran Tan, Bakanlık talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyatlara mahal vermemesine yönelik denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

