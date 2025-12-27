Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Siyasi

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özel'den net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cumhurbaşkanı adayı' olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 11:56, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 11:57

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özel'den net yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem kendi adaylığıyla ilgili iddialara hem de Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aday olacak mı?

Kendisiyle ilgili "Erdoğan'ın karşısına aday olarak isteniyor" iddialarına cevap veren Özel, cumhurbaşkanı adaylığına dair bir niyeti olmadığını söyledi. "Ben Erdoğan'ın karşısındayım zaten. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullanan Özgür Özel, CHP'nin adayının net olduğunun altını çizdi.

İmamoğlu aday olamazsa ne olacak?

Nefes Gazetesi'nde konuşan Özel, İmamoğlu'nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara da değienerek şunları söyledi:

"Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan'ı yenecek bir aday çıkarır"

"Benim aday olma gibi bir niyetim yok"

Kendi isminin cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine de kesin bir dille karşı çıkan CHP lideri Özel, "Benim şu anda cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok" ifadelerini kullandı.

"Cezaevi İmamoğlu'nun adaylığına engel değil"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun muhtemel adaylığına ilişkin soruya ise dikkat çeken bir cevap verdi. İmamoğlu'nun cezaevinde olmasının ya da hakkında yürütülen süreçlerin adaylığa kesin bir engel oluşturmadığını belirten Özel, "Cezaevi, İmamoğlu'nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil" dedi.

Diploma davasına da değinen Özel, yargı sürecinde yürütmeyi durdurma kararı çıkması halinde İmamoğlu'nun adaylığının nasıl engelleneceğinin belirsiz olduğunu belirterek "Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun 2026'da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor"

Özel, 2026'da yapılabilecek bir seçim ihtimaline işaret ederek, "Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu'nun 2026'da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor" açıklamasını yaptı.

