Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye göre; savcı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, kaybettikleri zamanın karşılığı olarak günlük 130 ile 200 TL arasında ücret ödenecek. Tanıkların seyahat, konaklama ve beslenme giderlerinin de karşılanacağı bu ödemelerden hiçbir vergi veya harç kesintisi yapılmayacak.

26 Aralık 2025
Ceza muhakemesi sırasındaki tanıklıklar için ilgililere günlük 130 ila 200 liraya kadar ücret ödenmesine ilişkin 2026 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre, ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 130 ila 200 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler, hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324. maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak.

Tarife, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

