Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama

Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu ve 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye getirilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 21:52, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 21:53
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İrtikap', ,'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özgür Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik Aslı Kotan hakkında ise imza şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

