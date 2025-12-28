SGK Hitap Kayıtlarında, Borçlanılmayan Askerlik Süresi İle Emekli Keseneğine Esas Süre Neden Eşit Olur?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Hizmet nedir?

Özetle hizmet, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmiş fiili olarak çalışılan sürelerin toplamı olur. Yani, işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler varsa bu sürelerin toplamı memurların emeklilik için gerekli olan hizmet süresini ortaya çıkarır.

"Toplam hizmet" kavramı ise bütünleştirici bir kavramdır. Toplam hizmetten kasıt hem fiili olarak çalışılan memuriyet hizmeti hem de diğer statülerde (işçi, esnaf, memurlukta geçen süreler) geçen süreler ile fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı), varsa yapılmış borçlanma sürelerinin bütün olarak toplamını ifade etmektir.

Sonuç olarak, toplam hizmet memurların emekli olacakları zaman hem emekli aylıklarında, hem emekli ikramiyelerinde uygulanmak suretiyle esas alınacak olan nihai toplam hizmet süresini ifade etmektedir.

Dolayısıyla, memurluk hizmeti ile birlikte borçlanılan askerlik süresine ait hizmet Toplam Hizmet Süresi içinde olur.

Emekliliğe esas süre;

Emekliliğe esas süre kavramını da özetle, memurların hem 657 sayılı Kanunun intibaka ilişkin hükümlerinin hem de 5434 sayılı Kanunun intibaka ilişkin hükümlerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkan bir intibak işlemi olduğunu söyleyebiliriz.

Askerlik süresinin intibak işleminde değerlendirilmesi;

Askerlik süresinin borçlanma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın memurlar intibak işleminde değerlendirilmesi gerektiği konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 84 hükmünde "Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir." Şeklindeki hüküm gereği olmaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Askerlik süresinin memuriyetten sayılması sadece 657 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereği intibak işlemi ile sınırlı bir durum olmaktadır. Borçlanma yapılmadığı sürece sadece memuriyetten sayılarak intibak işleminde değerlendirilir ve memuriyete esas hizmet toplamı ile intibak işlemine ait Emekliliğe Esas süresi ile (Kazanılmış Hak Aylığı süresi) eşit olarak görünmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Ancak, borçlanma yapılması halinde ise memuriyete esas hizmet toplamı da yüksek olur, her ikisi eşit olmaz.



