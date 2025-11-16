e-devlet çalışma hayatım sayfası nasıl okunmalıdır?

Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri!
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Metro tünelleri acil durumlarda sığınak olarak kullanılacak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
Dev market adını değiştirdi: Hedef 2026'da 150 yeni mağaza açmak
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
MEB'den öğretmen ataması raporu: Kadronun %80'i yenilendi
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Yargıtay onadı: Eski sevgilisinin fotoğraflarını sokaklara yapıştıran sanığa hapis!
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Milli Dayanışma Komisyonu ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
Müşteriler şaşkın: Sodanın içen atılan limona bile para alındı!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları başlıyor
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Süper Lig kulübünde bahis skandalı: Yönetici kendi takımına bahis oynadı!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
Bankacılıkta yeni dönem: Banka kimliklerine biyometrik şifre geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
'Yüzyılın Konut Projesi'nde Rekor: 5 günde yaklaşık 3 milyon başvuru
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Deprem uyarısı mı, yatırım tavsiyesi mi?
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Bakan Kurum 453 Bin Konutun Teslim Tarihini Açıkladı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Yolsuzluk soruşturmasında iki müdür 'etkinlik pişmanlık'tan yararlandı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Ahmet Ercan olası İstanbul depremi için 2 ilçeyi uyardı
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar 453 bin konutu teslim edeceğiz
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
TFF Başkanı bahis soruşturması için tarih verdi
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Balıkesir Sındırgı 4,4'le sallandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
Benzine zam geldi! Akaryakıtta tabela değişti
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

e-devlet çalışma hayatım sayfası nasıl okunmalıdır?

Memurların emeklilik şartları arasında sigortalılık süresi şartı bulunmaz, hizmet + emeklilik yaşı (EYT kapsamındakiler hariç) şartı bir arada aranır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Kasım 2025 14:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2025 11:49
Yazdır
e-devlet çalışma hayatım sayfası nasıl okunmalıdır?

Soru : Merhaba. E-devlet sisteminde çalışma hayatım ve Hitap erkanlarındaki bilgiler karışıklığa neden olduğundan doğru hesaplama yapabilmek için sizlere danışmak istedim.
04.02.1981 doğumluyum. 01.05.1998 tarihinde SSK özel sektör işe girişim yapıldı ve toplamda 251 gün SSK hizmet sürem var. 22.11.2001 - 22.05.2003 tarihleri arası 1 yıl 6 ay askerlik yaptım.13.11.2003 tarihinde bir üniversitede yardımcı hizmetler sınıfında aşçı kadrosunda memuriyete başladım. 2018 yılında bölünerek adı değişen kurumumda halen bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmaktayım. Ekte gönderdiğim E-devlet Çalışma hayatım sayfasına göre sigortalılık sürem dolduğu emeklilik şartını sağladığım yazmakta. Yazdığım ve ekte gönderdiğim bilgilere göre emekli olabilir miyim? E-devlet sistemindeki verilere hatalı ise ne zaman emekli olabilirim? Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Kısa bilgiler:

5434 e tabi bir memurun emekli olabilmesi için öncelikli olarak hizmet süresinin tam olması gerekmektedir. Ancak, 8 Eylül 1999 öncesi göreve girmiş olanlar açısından 7438 sayılı Kanun gereği herhangi bir emeklilik yaş şartı aranmaksızın, yani EYT kapsamında olduklarından yaş şartı aranmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılını tamamlamaları yeterli olmaktadır.
8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışmaya başlamış olanlar için ise kadın ve erkek için 25 hizmet yılı ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları şartı aranır.
Emekliliği belirlemede öncelik olarak sigortalılık süresi şeklinde olmayıp toplam hizmet süresinin tam olması gerekir. Bu süre tam olmazsa diğer unsurların (Derece, kademe, kazanılmış hak aylığı, emekli keseneğine esas aylık, vb. gibi) bir önemi olmaz ve bu unsurlar emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye hesabının tamamlayıcı unsurları olur.

SGK HİTAP programında yer alan bilgilerin emekliliğe yansıması ne şekilde olmaktadır? Konusunda detaylı bilgi için, https://www.memurlar.net/haber/1099561/ Adresimiz ziyaret edilebilir.
Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi esas alınmaz, fiili hizmet süresi toplamı (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler dahil olmak üzere) esas alınır. Dolayısıyla sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz.

Sigortalılık süresi başlangıcı memur emekliliğinde uygulanmaz? Konusunda detaylı bilgi için, https://www.memurlar.net/haber/1071164/

Memur sigortalılık süresini doldurduktan sonra emeklilik hakkını kazanır mı? Konusunda detaylı bilgi için, https://www.memurlar.net/haber/1121669/

Memur emekliliğindeki yaş karmaşası neden kaynaklanmaktadır? Konusunda daha önce yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1002946/

Emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır? Konusunda daha önce yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de, https://www.memurlar.net/haber/979242/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Özetle konu hakkında söylenebilecek durum şöyledir:

Kişilerin emeklilik şartlarını öncelikli olarak Kurumların personel birimleriyle görüşmeleri ve her bir kurumun takip etmekle yükümlülüğü olan SGK HİTAP programından durumlarıyla ilgi bilgi almalarını önemle tavsiye etmekteyiz.
Şayet, memur statüsünde çalışmakta olan kişiler E-Devlet kayıtlarından emeklilik şartlarını öğrenmek istediklerinde ise 4/a veya 4/b şartlarına göre emeklilik kazanımlarına bakmak şeklinde değil de özellikle 4/c emeklilik şartlarına bakılması gerektiğini belirtebiliriz.

Ayrıca, E-Devlet Çalışma Hayatım bölümünde yer alan;
"4C TESCİLİNE GÖRE EMEKLİLİK BİLGİLERİNİZ" başlığı altında kişilerin memuriyete başlama tarihlerinin belirtildiği, dolayısıyla da memurluk hizmetinin hesabında da belirtilen tarihi takip eden aybaşı esas alınarak hizmet hesabının yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.
"HİZMETE BAŞLAMA TARİHİNİZ" bölümünde yer alan kısım ise kişilerin memurluk öncesinde ilk defa çalışma hayatına atıldıkları, yani SGK primleri tam olarak ödenmiş olan ve işçi, esnaf olarak çalışılmaya başlanılan tarihin belirtildiği, anlaşılmaktadır.
"PRİM ÖDEME GÜN SAYISI" bölümünde yine kişilerin çalışma hayatı içerisinde SGK primleri tam olarak ödenmiş (işçi, esnaf, memurluk) prim gün ödeme sayısının gösterildiği, anlaşılmaktadır.
"SİGORTALILIK SÜRESİ" bölümünde kişilerin ilk defa çalışmaya başladıkları tarihin esas alındığı görülmektedir. Yani, kişi ilk defa işçi ise işçi olarak başladığı tarihten günümüze kadar kaç yıl geçtiğini (SGK primlerinin ödenip ödenmediğine, çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın) belirttiğini görmekteyiz. Bu süre kişilerin emekli aylık veya emekli ikramiye hesabında kullanılan bir hizmet olmamaktadır. Dolayısıyla emeklilikte SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmetler esas alınır.
"EMEKLİLİK ŞARTLARI" bölümü kişilerin emekli aylığı bağlanması için gerekli olan ve SGK primleri tam olarak ödenmiş hizmet toplamını ifade ettiğini görmekteyiz.
"SİGORTALILIK SÜRESİ" bölümü ise yukarıda adresini verdiğimiz değerlendirmelerden de anlaşılacağı üzer memurlar için bir sigortalılık süresi şartı olmadığından, bu bilginin burada yer almasının hesaplamada herhangi bir fayda veya zararının olmayacağını, yani bir şartın değiştirmeyeceğini belirtebiliriz.
"KALAN SÜRE" bölümü ise kişilerin 20 veya 25 hizmet yılını tamamlayacakları yıl, ay ve gün olarak belirtildiği bir bölüm olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

1/5/1998 tarihinde SSK özel sektörde başladığınızı belirtmektesiniz. Bu tarihteki başlangıcınız SGK primleri tam olarak ödenmiş ve hizmet kabul edilmiş bir başlangıç ise (staj süresi hariç) EYT kapsamına, yani 7438 sayılı Kanun kapsamına girersiniz ve yaş şartı aranmaksızın emeklilik şartlarına tabi olursunuz.
13/11/2003 tarihinde de memur statüsüne göreve başladığınızı belirtmektesiniz. Dolayısıyla sizin emeklilik şartlarında yaş şartı aranmaksızın sadece 25 tam hizmet yılınızı (işçi, askerlik sürenizi borçlanmış iseniz bu süre dahil) tamamlamanız yeterli olacaktır.
Verdiğiniz bilgilere göre de;
15 Kasım 2025 tarihine kadar olan memurluk hizmetiniz 22 tam yıl olur. Şayet 1 yıl 6 ay askerlik sürenizi borçlanmış iseniz 23 yıl 6 ay hizmetiniz olur. Bu hizmete 251 gün (8 ay 11 gün) hizmet eklendiğinde de hizmet toplamınız 24 yıl 2 ay 11 gün olur. Dolayısıyla emekli olabilmeniz için en az 10 ay daha çalışmanız gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak, askerlik süresini borçlanmamış iseniz 1 yıl 6 ay daha bu süreye ilave etmeniz gerekecektir. Özetle, sizin emekliliğinizde sigortalılık süresi geçersiz olur, dolayısıyla da 25 tam hizmet yılı gerekir. Yani, bugün için emeklilik şartlarını henüz kazanmış olmamaktasınız.

Not: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konuda Kurumunuzun personel birimiyle görüşmeniz Kurumunuzca da SGK HİTAP programından durumuzu öğrenmenizi tavsiye etmekteyiz.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber