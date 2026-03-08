Polisin kadın eğitmenleri: Yılda 25 bin polise atış eğitimi veriyorlar!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görevli kadın atış eğitmenleri, yılda binlerce polise eğitim veriyor. Uzman atış eğitmeni Komiser Nisa Aydın (48), "Mesleğimizin kadını erkeği yok. Ancak kadının gücü özünden, Nene Hatunlarımızdan geliyor" dedi.

Atış poligonunda görev yapan uzman atış eğitmeni komiser Nisa Aydın ile yardımcı atış eğitmenleri polis memurları Büşra Yabalak, Cansel Yaman ve Leyla Demir'den oluşan ekip, yılda yaklaşık 25 bin polise silah kullanımı ve acil müdahale yetkinliklerini artırmak amacıyla yoğun eğitim programı yürütüyor. Güvenliği esas alan ekip, eğitimlerde önceliğin güvenlik, ardından isabet ve hız olduğunu vurguluyor. Polislerin kritik görevlerde daha etkin ve güvenli hareket edebilmesi için hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

'ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN GÜVENLİK'

Uzman atış eğitmeni komiser Nisa Aydın, eğitimlerde silah kullanımının en önemli unsurunun güvenlik olduğunu belirterek, "Atış eğitimlerinde en önemli 3 unsur vardır, güvenlik, isabet ve hız. Ancak bunların sıralaması çok önemli. Önceliğimiz her zaman güvenlik. Çünkü silahla yapılan hatanın telafisi yoktur. Çoğu zaman ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle elimizdeki her silahı her zaman dolu kabul ederiz ve ilk olarak güvenlik tedbirlerini uygularız. Güvenlik sağlandıktan sonra isabet, ardından hız gelir. Bu 3 unsur bir araya geldiğinde mükemmel bir atış ortaya çıkar" dedi.

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Atış eğitmeni olabilmek için belirli aşamalardan geçildiğini belirten Aydın, "Temel atış eğitmeni yetiştirme kursu ve eğitimci kurslarını başarıyla tamamlamak gerekiyor. Bu kursların sonunda yapılan sınavları ve parkurları geçmek şart. Eğitimler oldukça zorlu aşamalardan oluşur. Gece atışları da bu eğitimlerin önemli bir parçasıdır. 5 günlük temel atış eğitimi ve 15 günlük ileri seviye eğitim kursları bulunmaktadır. Bu süreçleri başarıyla tamamlayan personel eğitmen olmaya hak kazanır" diye konuştu.

ÖNCE KURU TEKNİK, SONRA GERÇEK ATIŞ

Eğitimlerin günlük programı hakkında da bilgi veren komiser Aydın, şöyle dedi:

"Sabah mesai saatlerinde görev yerimize geliyoruz. Atış eğitimine katılacak personeli karşılayıp kayıt işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından yaklaşık 1 saat kuru teknik eğitim veriyoruz. Personelin yeterli seviyeye ulaştığına kanaat getirdiğimizde gerçek atış eğitimine geçiyoruz. İlk olarak beylik tabancalarıyla, ardından teşkilatımızda bulunan uzun namlulu silahlarla atış eğitimlerini yaptırıyoruz. Eğitimlerin sonunda personelimizi güvenli şekilde görev yerlerine ya da evlerine sağ salim uğurluyoruz."

'BAYRAK TESLİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Ekiplerinde 3 kadın aday eğitmen bulunduğunu belirten Aydın, yeni eğitmenler yetiştirmenin önemine dikkati çekerek, "Bu durumu bir bayrak teslimi olarak görüyoruz. Kadın veya erkek ayrımı olmaksızın, mesleği devredeceğimiz zaman arkamızdan bu görevi sürdürecek yeni eğitmenler yetiştirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk kadınının gücünü ve kararlılığını yansıtmak için her zaman yeni eğitmenler yetiştiriyoruz. Kadının gücü özünden gelir; Nene Hatunlardan, geçmişimizden ve tarihimizden gelir. Biz de bu gücü görevimizde yansıttığımız için büyük bir gurur duyuyoruz" diye konuştu.