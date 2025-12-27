Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
Uraloğlu Hatay'da: Devlet Bahçeli'yi kadim şehrimizde karşıladık

Hatay'da yapımı tamamlanan 455 bininci konutun teslimi kapsamında bugün düzenlenecek olan kura ve teslim törenine katılan isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli'yi Hatay'da karşılayan Abdulkadir Uraloğlu, o anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu Hatay'da: Devlet Bahçeli'yi kadim şehrimizde karşıladık

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde yeniden inşa çalışmalarında sona gelindi.

Bölgede başlatılan inşa ve ihya çalışmalarında son anahtar teslimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek.

ANAHTAR TESLİMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program, depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da, yeniden inşanın sembol yapılarının yükseldiği Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anahtar teslimi yapacağı törene depremzede ailelerin yanı sıra kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, asrın inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar, iş, sanat ve spor camiasından isimler davet edildi.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte çok sayıda bakan katılıyor.

Bu kapsamda, çok sayıda isim Hatay'a ulaştı.

DEVLET BAHÇELİ HATAY'A GELDİ

Abdulkadir Uraloğlu, programa saatler kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Hatay'da karşıladıklarını duyurdu.

"HATAY'I DAHA GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, söz konusu paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli'yi kadim şehrimiz Hatay'da karşıladık.

Birlik ve beraberlik çinde, Hatay'ı daha güçlü yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz.

KORKUSUNU YENDİ: GENİŞ HEYETLE UÇAĞA BİNDİ

Öte yandan, uçak korkusu nedeniyle sürekli karayolunu tercih eden Bahçeli, en son Malazgirt Zaferi kutlamaları için düzenlenecek törenlere katılmak üzere Muş'a uçakla gitmişti.

Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan uçağa binen Devlet Bahçeli, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanmıştı.

Bahçeli, Hatay'a gitmek için bir kez daha uçağı tercih etti.

Edinilen bilgilere göre MHP liderinin geniş bir heyetle uçağa bindiği öğrenildi.


