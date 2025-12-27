Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2025 tarihli atama kararlarıyla birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Strateji ve Bütçe Başkanlığında beş genel müdür yardımcılığı ve I. Hukuk Müşavirliği görevlerine yeni isimler atandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında milli emlak ve yüksek fen kurulunda atamalar gerçekleştirilirken, bir müfettiş başmüfettişliğe getirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde 4. ve 15. Bölge müdürleri görevden alındı, yerlerine yeni bölge müdürleri atandı. Dış temsilciliklerde ise Türkiye'nin Lüksemburg Büyük Dükalığı Büyükelçiliğine ve Avrupa Birliği nezdindeki Daimi Temsilciliğe yeni atamalar yapıldı; Karadağ Büyükelçiliğinde de görev değişikliği oldu. Ayrıca Sağlık Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine yeni bir isim getirildi.

Tüm atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri kapsamında gerçekleştirildi.

ATAMA KARARLARI

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan;

- Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar ALT AY,

- Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem FENDOĞLU,

- Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan ÖZ,

- Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder DEMİREZEN,

- I. Hukuk Müşavirliğine Zuhal EDİŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan;

- Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer ECER,

- Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan BEBEK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Yakup YILDIRIM atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü;

- 4. Bölge Müdürü Ayşe GEMİCİ,

- 15. Bölge Müdürü Abdulkerim KAY A,

görevden alınmış,

- 4. Bölge Müdürlüğüne Murat AYVAZOGLU,

- 15. Bölge Müdürlüğüne Bayram DOĞAN, atanmıştır.

Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk KAYMAKÇI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, ikili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak BALKAN,

- Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda ÜNLÜ,

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan BOZKURT atanmıştır.

26 Aralık 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI