SPK'dan "telefon dolandırıcılığı" uyarısı

SPK'den, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı girişimlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde kendisini Sermaye Piyasası Kurulu yöneticisi ve çalışanlarının yakını olarak tanıtarak veya SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün, yöneticilerin ya da personelin adını kullanarak vatandaşlardan ve şirketlerden muhtelif taleplerle para istenildiği yönünde bilgi edinildiği aktarılan açıklamada, şu uyarılarda bulundu:

"Dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki bu tarz faaliyetlerde bulunanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Telefonla dolandırıcılık suçu dolayısıyla mağdur olmuş kişiler her zaman suç duyurusunda bulunabilirler ve zararlarının tazmini hususunda her türlü yasal haklarını kullanabilirler."