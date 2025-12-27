Kredi Garanti Fonu, yeni paketlerle kadın ve genç girişimcilere odaklanacak

KGF Yönetim Kurulu başkanı Özegen, yaptığı açıklamada, bu yılı çok verimli geçirdiklerini ve aktif programlar uyguladıklarını bildirdi.

Bu yıl 108 bin kefalet oluşturduklarını, yaklaşık 250 milyar liraya yakın krediye de kefalet sağladıklarını aktaran Özegen, KGF'nin 1994 yılında ilk kefaletini kullandırdığını, 2009'dan itibaren de "finansal kaldıraç" olarak aktif görev yaptığını anımsattı.

Oluşturulan kefalet sisteminin önemine işaret eden Özegen, "Bugüne kadar yaklaşık 1,7 trilyon liralık krediye 1,5 trilyon liralık kefaletle ve 600 binin üzerinde firmamıza yaklaşık 1 milyon 560 bin kefalet oluşturduk. Bu çok kıymetli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir mekanizma yok." ifadelerini kullandı.

Özegen, yapılan çalışmalarda KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerden yararlanan firmaların temerrüde düşme oranlarında ciddi azalma olduğuna dikkati çekti. Bu firmaların ciro ve satışlarının arttığını belirten Özegen, "Her 1 milyon liralık KGF kefaletiyle krediye erişmiş bir işletmemiz, diğerlerine göre 2,7 kişi daha fazla istihdam sağlamış." diye konuştu.

"TOBB Nefes Kredi paketlerinden yaklaşık 60 bin firma yararlandı"

Ekonomideki gelişmeler dikkate alındığında KOBİ ölçeğindeki firmalara verdikleri kefaletin anlamlı ve kıymetli olduğunu belirten Özegen, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği, bankalarımız ve Merkez Bankamızla güç birliği yapıyoruz. 2025'te 3 dilim TOBB Nefes kredisi uyguladık. Şu ana kadar bunu kullanan firma sayısı 56 bine ulaşırken, bankalarımızda işlemleri devam eden firmaları da dikkate aldığımız zaman 60 bini aşıyor. KOBİ'lere işletme başına ortalama 1,5 milyon lira kredi kullanma imkanı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Özegen, TOBB Nefes Kredisi'ni her işletmenin sadece bir kere kullanabildiğini, 60 bin firmanın yaklaşık 80 milyar liralık kredi paketini KGF kefaleti aracılığıyla kullandığını anlattı. Bu 3 programdan yararlanan şirketlerin yüzde 91'inin küçük ve mikro işletmeler olduğuna işaret eden Özegen, şu anda 4'üncü paketle ilgili çalışmaları olmadığını ancak ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılacak istişarelere göre TOBB Nefes Kredisi'nin devamını her an hayata geçirmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

"7 yeni programla KOBİ'lerimize kefalet üretmeye katkı sunmaya devam edeceğiz"

Dezenflasyon programı sürecini de dikkate alarak ihtiyaç oldukça bu programlara devam edebileceklerini ifade eden Özegen, 2026 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Biz sadece TOBB Nefes Kredisi'yle yetinmiyoruz. 2026 yılı için planladığımız bazı projelerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığıyla planladığımız dış kaynaklı projemizle, özellikle mesleki eğitimini tamamlamış gençlerimizin hem istihdam hem de girişimlerine kefalet vereceğiz. Hem paydaş bankalarla hem dışarıdaki paydaş fonlarla özellikle genç ve kadın girişimcilere yönelik programlar planlıyoruz. KOSGEB'le yürüttüğümüz projelerimiz var. Savunma sanayisi ile çok sıkı işbirliği içerisinde programlarımızı yürütüyoruz. 2026'da yaklaşık 7 yeni programla KOBİ'lerimize kefalet üretmeye katkı sunmaya devam edeceğiz."