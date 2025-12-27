Şanlıurfa'da sipariş götürdüğü 2 kardeşi bıçakladı: Kurye gözaltında
Şanlıurfa'da kurye Ö.C.T., sipariş götürdüğü H.T. ile kardeşi M.E.T.'yi çıkan tartışmada bıçakla yaraladı. Yaralı kardeşleri sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirlen saldırgan kurye gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Narlıkuyu Mahallesi'nde, gece saatlerinde bıçaklama olayı meydana geldi.
M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi.
'POS CİHAZI NEDEN YOK' TARTIŞMASI
Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı.
İKİ KARDEŞİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.