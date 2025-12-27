Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi;
Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yad ediyorum.