'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama

Bingöl Valiliğince, Irak'ta hayatını kaybeden askerin babasıyla ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 23 Aralık'ta görev yaptığı 13. Komando Tugay Komutanlığı Irak'ın kuzeyindeki harekat alanında vefat eden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın babası Asaf Arı hakkında, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti" başlığıyla paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Bu paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacının doğduğu ifade edilen açıklamada, baba Arı'nın Solhan Belediyesi bünyesinde 4/D işçi kadrosunda görev yaptığı bildirildi.

"Cenaze töreninde giydiği yazlık atkılı ayakkabı üzerinden yapılan yorum ve paylaşımlar, iddia edildiği gibi bir ekonomik yoksunlukla ilgili değildir. Baba Asaf Arı'nın söz konusu tercihi, doğuştan gelen ve sağlık raporu da bulunan balık pulu hastalığı (iktiyozis vulgaris) ile geçirdiği inme (felç) rahatsızlığına bağlı olarak gelişen sağlık koşullarından kaynaklanmaktadır. Ayakkabı giydiğinde terleme ve nemlenmeye bağlı ciddi rahatsızlık yaşayan Arı'nın özellikle güneşli günlerde, yağışın olmadığı dönemlerde her zaman kalın çorap ve yazlık atkılı ayakkabı giymeyi tercih ettiği, cenaze esnasında durumu fark eden yetkililere aile fertleri tarafından da ifade edilmiştir. Merhum askerimizin acısı henüz tazeyken, evladını daha bir gün önce toprağa veren acılı ailenin bu tür paylaşımlardan rahatsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Irak'ın kuzeyinde silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden piyade uzman çavuş Taner Arı'nın cenazesi önceki gün memleketi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verilmişti.