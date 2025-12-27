Libya askeri heyeti için Ankara'da tören düzenlendi

Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Libya askeri heyetinin naaşlarının ülkelerine gönderilmesinin ardından orada düzenlenecek askeri törene katılmak üzere Libya'ya hareket etti.

Hayatını kaybeden Libya heyetinin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra hayatını kaybedenler için dua edildi.

Libya askeri heyetini taşıyan özel jet, 23 Aralık'ta Ankara'da düşmüş ve içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebat hayatını kaybetmişti.

