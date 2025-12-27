38 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla 'Seğmenler Kortej Yürüyüşü' düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla "Seğmenler Kortej Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 17:04, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 17:13
Yazdır
Ankara'da faaliyette bulunan Seğmen derneklerinin katılımıyla tarihi Ankara Garı önünden başlayan yürüyüş, Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Seğmenlerin kortejine dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yanı sıra Ankaralılar katıldı.

Seğmenler, yürüyüş sırasında kılıçlarıyla zeybek oynadı, Ankara'ya özgü halk oyunlarını sergiledi.

Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde toplanan seğmenler, burada da bir süre gösteri yaptı.

