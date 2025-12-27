Gitarist Perry Bamonte hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu The Cure, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla grubun gitarist ve klavyecilerinden Perry Bamonte'nin geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Noel günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Grup üyeleri açıklamada Bamonte'yi "sessiz, derinlikli, istikrarlı ve son derece yaratıcı" sözleriyle anarken, onun The Cure tarihinde "hayati bir role" sahip olduğunun altını çizdi.

Bamonte'nin 1984-1989 yılları arasında grupla yakın temas halinde olduğu, 1990 yılında ise resmen kadroya dahil edildiği hatırlatıldı. Müzisyen, Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits ve The Cure albümlerinin yapım sürecine katkı sundu.

1976 yılında vokalist Robert Smith ve davulcu Lol Tolhurst tarafından kurulan The Cure, goth rock, post-punk ve indie müzik üzerindeki etkisiyle tanınıyor.

Gruba 1984 yılında katıldı

Perry Bamonte, gruba ilk kez 1984'te, dönemin turne menajeri olan ağabeyi Daryl Bamonte aracılığıyla yol ekibi üyesi olarak katıldı. 1990'da klavyeci Roger O'Donnell'ın ayrılmasının ardından grubun daimi üyeleri arasına girdi.

Takip eden 14 yıl boyunca 400'ü aşkın konserde sahne alan Bamonte, Friday I'm in Love, High ve A Letter to Elise gibi grubun en bilinen şarkılarında yer aldı.

2005 yılında gruptan ayrılan Bamonte, buna rağmen The Cure'un 2019'da Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilmesi sürecinde onurlandırıldı. 2022'de yeniden gruba katılan müzisyen, grubun tarihindeki "en iyi performanslar" arasında gösterilen 90 konser verdi.