Gitarist Perry Bamonte hayatını kaybetti

İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Ana sayfaHaberler Dünya

Gitarist Perry Bamonte hayatını kaybetti

İngiliz rock müziğinin efsane gruplarından The Cure, gitarist ve klavyecisi Perry Bamonte hayatını kaybetti. Grup üyeleri Bamonte'yi "sessiz, derinlikli, istikrarlı ve son derece yaratıcı" sözleriyle anarken, The Cure tarihindeki "hayati rolüne" vurgu yapıldı. Uzun yıllar sahnede ve stüdyoda yer alan Bamonte, grubun unutulmaz dönemlerine damga vuran isimler arasında gösteriliyordu.

Haber Giriş : 27 Aralık 2025 09:37, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 09:38
Yazdır
Gitarist Perry Bamonte hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu The Cure, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla grubun gitarist ve klavyecilerinden Perry Bamonte'nin geçirdiği bir rahatsızlık sonrası Noel günü hayatını kaybettiğini duyurdu.

Grup üyeleri açıklamada Bamonte'yi "sessiz, derinlikli, istikrarlı ve son derece yaratıcı" sözleriyle anarken, onun The Cure tarihinde "hayati bir role" sahip olduğunun altını çizdi.

Bamonte'nin 1984-1989 yılları arasında grupla yakın temas halinde olduğu, 1990 yılında ise resmen kadroya dahil edildiği hatırlatıldı. Müzisyen, Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits ve The Cure albümlerinin yapım sürecine katkı sundu.

1976 yılında vokalist Robert Smith ve davulcu Lol Tolhurst tarafından kurulan The Cure, goth rock, post-punk ve indie müzik üzerindeki etkisiyle tanınıyor.

Gruba 1984 yılında katıldı

Perry Bamonte, gruba ilk kez 1984'te, dönemin turne menajeri olan ağabeyi Daryl Bamonte aracılığıyla yol ekibi üyesi olarak katıldı. 1990'da klavyeci Roger O'Donnell'ın ayrılmasının ardından grubun daimi üyeleri arasına girdi.

Takip eden 14 yıl boyunca 400'ü aşkın konserde sahne alan Bamonte, Friday I'm in Love, High ve A Letter to Elise gibi grubun en bilinen şarkılarında yer aldı.

2005 yılında gruptan ayrılan Bamonte, buna rağmen The Cure'un 2019'da Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilmesi sürecinde onurlandırıldı. 2022'de yeniden gruba katılan müzisyen, grubun tarihindeki "en iyi performanslar" arasında gösterilen 90 konser verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber