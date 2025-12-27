İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
İşçi servisi şarampole yuvarlandı: Ölüler ve yaralılar var
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Cevdet Yılmaz: Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2025 18:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 18:36
Cevdet Yılmaz: Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşımında, "Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Töreni'ne ilişkin, "Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hataylıların katılımlarıyla gerçekleştirilen törenle, depremden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim etmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tören, sadece bir anahtar teslimi değil, deprem bölgesinde yuvaların yeniden kurulmasının, devletin milletine uzattığı güven ve merhamet elinin, verilen sözlerin sabır ve kararlılıkla yerine getirilmesinin en somut göstergesidir. Bugüne kadar konutları teslim edilen kardeşlerimize, yeni yuvalarında hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Başta Murat Kurum kardeşim ve ekibi olmak üzere asrın inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Rabb'imden bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyor, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum."


