Dünyanın en küçük robotu üretildi

İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Dünyanın en küçük robotu üretildi

Mühendisler, görünmezliğin sınırında 'hisseden ve karar veren' dünyanın en küçük robotunu üretti. Gelecekte damarlarımızda dolaşacak bir sağlık ordusunun ilk habercisi olan bu mikroskobik teknoloji, robotik dünyasında imkansızı gerçeğe dönüştürüyor.

Haber Giriş : 27 Aralık 2025 09:53, Son Güncelleme : 27 Aralık 2025 09:54
Yazdır
Dünyanın en küçük robotu üretildi

Bilim dünyasında devrim yaratan bir buluş, "küçük" kavramını yeniden tanımlıyor. Pennsylvania ve Michigan Üniversitelerinden mühendisler, bir kum tanesinden daha küçük, hatta parmak izindeki ince çizgilerin üzerinde dengede durabilecek kadar minik, dünyanın ilk programlanabilir robotunu geliştirmeyi başardı. Önceki tasarımlardan tam 10 bin kat daha küçük olan bu mikrorobot, neredeyse görünmez olmasına rağmen kendi başına "hissedebilme, düşünebilme ve hareket edebilme" yeteneğine sahip.

Yalnızca 300 mikrometre genişliğinde olan bu teknoloji harikası, içine bir işlemci, bellek ve sensör yerleştirilmiş gerçek bir bilgisayar platformu olma özelliğini taşıyor. Gücünü üzerindeki minik güneş panellerinden alan robot, sıvı bir ortamın içindeyken tıpkı balık sürüleri gibi diğer robotlarla eş zamanlı hareket edebiliyor. İlginç bir şekilde, bulunduğu ortamın sıcaklığını ölçebilen bu minik cihaz, elde ettiği verileri tıpkı bal arılarının yaptığı gibi özel bir "dans" figürü sergileyerek dış dünyaya iletebiliyor. Mühendisler, bu mikroskobik gövdeye bir "beyin" yerleştirmenin, minyatür robotik dünyasında yeni bir çağ başlattığını vurguluyor.

Bu boyuttaki bir robotu hareket ettirmek, fizik kuralları gereği suyun içinde ziftle mücadele etmek kadar zor olsa da araştırmacılar bu engeli hareketli parçalar yerine elektrik alanları kullanarak aşmayı başardı. Yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu buluş, araştırmacılara göre henüz yolun sadece başlangıcı. Gelecekte bellek kapasitelerinin artırılmasıyla bu robotların çok daha karmaşık görevleri üstlenebileceği öngörülüyor. Kim bilir, belki de bir gün bu mikroskobik muhafızlar, vücudumuzun içinde dolaşarak hücresel sağlığımızı koruyan görünmez doktorlarımız haline gelecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber