İdari Uygulamalar

TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı

Araç muayene işlemlerinde yıl sonu yoğunluğunu azaltmak amacıyla TÜVTÜRK'ten sürücüleri yakından ilgilendiren bir adım geldi. TÜVTÜRK, artan talep nedeniyle 28 Aralık Pazar günü kararını duyurdu.

27 Aralık 2025 13:38
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı

Yeni yıl yaklaşırken araç muayene istasyonlarında yaşanan yoğunluk, TÜVTÜRK'ü harekete geçirdi.

Randevu taleplerinin artması üzerine alınan kararla, normal şartlarda pazar günleri kapalı olan araç muayene istasyonlarının 28 Aralık 2025 Pazar günü hizmet vereceği açıklandı.

TÜVTÜRK, yıl sonu yoğunluğunu azaltmak ve araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması amacıyla aldığı bu kararı resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, Türkiye genelindeki tüm sabit istasyonların söz konusu tarihte açık olacağı belirtilirken, motosiklet ve mobil istasyonların uygulamaya dahil olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2026

  • Motosiklet, Motorlu Bisiklet, Traktör (Römorklu/Römorksuz): 1.674 TL
  • Otomobil, Minibüs, Kamyonet, SUV, Römork, Yarı Römork, Özel Amaçlı Taşıt: 3.288 TL
  • Kamyon, Çekici, Otobüs, Tanker: 4.449 TL

