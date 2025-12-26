DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!

Yatırım araçlarının haftalık performans tablosu netleşti. Borsa İstanbul (BIST 100) haftayı %0,42 kayıpla 11.294 puandan tamamlarken, altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Gram altının %4,82 değer kazanarak 6 bin 245 liraya yükseldiği haftada, dolar 42,88 TL, avro ise 50,67 TL seviyelerinden kapanış yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 19:10, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 19:11
Yazdır
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,42 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 4,82, avro/TL yüzde 0,87 ve dolar/TL yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.228,55 puanı ve en yüksek 11.426,65 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,42 altında 11.294,37 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,82 artışla 6 bin 245 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,79 yükselişle 42 bin 92 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 979 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,82 artarak 10 bin 460 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,17 artarak 42,8810 liraya, avro yüzde 0,87 yükselerek 50,6700 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,58, emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,58 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber