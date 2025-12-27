Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
Mahkemede tanıklık yapmanın bedeli belli oldu
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: Yeni yasa yürürlükte!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor

Para transferlerinde 1 Ocak 2026'dan itibaren başlayacak önemli değişiklik ile birlikte 200 bin TL ve üzeri gönderimlerde ek bilgi paylaşımı zorunlu kılınacak.

27 Aralık 2025
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor

Para transferlerinde yeni bir döneme geçiliyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK), yeni düzenlemesiyle birlikte EFT, havale ve FAST gibi para transferi işlemlerinde 5 gün sonra her şey değişecek.

İşte, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar...

200 BİN TL VE ÜZERİNDE PARA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRENLER DİKKAT

MASAK'ın yeni tebliğine göre, 200 bin TL ve üzerindeki para gönderimlerinde açıklama zorunlu hale getirilecek.

Düzenleme ile hem kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin güçlendirilmesi hem de terörizmin finansmanının önüne geçilmesi hedefleniyor.

YENİ YILDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

MASAK'ın yeni düzenlemesinin 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DÜZENLEMEDE NELER YER ALIYOR

Buna göre, yüksek tutarlı para transferlerinin artık belirli kurallar çerçevesinde, açıklamalı ve gerekirse belgeye dayalı şekilde gerçekleştirilmesi zorunlu olacak.

Hem gerçek kişilerin hem de şirketlerin etkileneceği yeni düzenlemeyle, havale ve EFT işlemlerinin açıklama kısmına genel ifadeler yazılması yeterli olmayacak.

Söz konusu işlemlerde, para transferinin amacının açık ve net şekilde belirtilmesi istenecek.

ZORUNLU AÇIKLAMA BAŞLIKLARI NELER

Gönderim yapılırken tercih edilebilecek bazı standart başlıklar şunlar;

  • Gayrimenkul alım ödemesi
  • Motorlu taşıt alım ödemesi
  • Borç verme / borç ödeme
  • Hediye, bağış, yardım
  • Vergi, resim, harç ödemesi
  • Tazminat ve sigorta ödemeleri
  • Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik ödemeleri
  • Sağlık harcamaları
  • Kripto ve dijital varlık işlemleri
  • Şans oyunları ve bahis ödemeleri
  • Eğlence ve sosyal medya ödemeleri

EN AZ 20 KARAKTERLİ AYRINTILI AÇIKLAMA

Vatandaşlar, bu başlıklardan hiçbirine uymayan işlemler için "diğer" seçeneği işaretleyecek.

'Diğer' seçeneğinde ise en az 20 karakterlik ayrıntılı açıklama yazılması zorunlu tutulacak.

TUTARA GÖRE BELGE VE BEYAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNDE DEĞİŞİM

Öte yandan, MASAK, yüksek meblağlı işlem trafiğini de mercek altına alacak.

Bu kapsamda para transfer işlemlerinde tutar yükseldikçe beyan ve belge yükümlülükleri de artacak.

20 milyon TL'nin üzerindeki para transferlerinde "dayanak belge" talep edilirken, tapu kayıtları, noter satış sözleşmeleri veya fatura gibi resmi evrakların sunulmaması durumunda da işlemler yapılamayacak.

