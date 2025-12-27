Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi Türkiye genelinde oldukça soğuk ve birçok bölgede kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yılbaşı günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da "beyaz örtü" ihtimali

Megakent İstanbul'da, 29 Aralık'tan itibaren etkisini hissettirmeye başlayacak soğuk hava dalgasıyla birlikte yılbaşı gecesi kar yağışı ihtimali güçlendi.

MGM verilerine göre, 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak sabahı İstanbul'un yüksek kesimlerinde (Çamlıca, Beykoz, Aydos, Hadımköy) kar yağışı; şehir genelinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar geçişleri bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığının yılbaşı gecesi 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken, uzmanlar megakentte 10 yıl aradan sonra ilk kez yılbaşı gününü kapsayan ciddi bir kar uyarısı yapıldığına dikkati çekiyor.

Ankara'da dondurucu soğuk ve hafif kar geçişi

Başkent Ankara'da yılbaşı gecesi dondurucu soğuklar etkili olacak. Termometrelerin gece saatlerinde eksi 3 ila eksi 5 dereceleri göstermesi beklenen kentte, havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şehir merkezinde yoğun bir yağış beklenmemekle birlikte, Ankara'nın yüksek ilçelerinde yılbaşı gecesi hafif kar geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Yetkililer, dondurucu soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve dışarıda olacak vatandaşları uyardı.

MGM'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 31 Aralık Çarşamba günü İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan 54 ilde kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yoğun kar yağışının yılbaşı gecesi de etkisini sürdüreceği, kar kalınlığının yer yer 30-40 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Karadeniz: Bolu, Düzce, Kastamonu, Eskişehir ve Konya gibi illerde yeni yıla kar yağışı altında girilmesi öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz: Kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmezken; İzmir ve Antalya gibi illerde parçalı çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte özellikle kara yollarında oluşabilecek buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde "zirai don" riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Yeni yılın ilk günlerinde de soğuk havanın etkisini sürdüreceği, yağışların iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.